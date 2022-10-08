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Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, загинула дитина

Зруйновані і пошкоджені житлові будинки, амбулаторія і дитячій садок.

Минулої доби окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донеччини, загинула дитина

Протягом 7 жовтня російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це поліція Донеччини повідомила у Telegram.

Згідно з повідомленням, російські війська гатили авіацією, ракетами, "ураганами", "градами", артилерією по Авдіївці, Бахмуту, Торецьку, Часовому Яру, Костянтинівці, Мар’їнці, Очеретиному, Північному, Зайцевому, Карлівці, Федорівці, Павлівці, Єлизаветівці, Торському, Новопіллю.

"У Павлівці під російськими "градами" загинула дитина 2006 року народження, є поранені дорослі", – повідомили у поліції.

За добу на Донеччині зруйновані та пошкоджені 14 житлових будинків, амбулаторія, дитячий садок.

 

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що за минулу добу російські війська вбили шістьох мирних жителів Донецької області та 17 поранили.

 

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