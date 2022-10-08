У Росії все частіше лунає критика командування армії, - британська розвідка

У Росії дедалі більше представників еліти критикують військове керівництво через невдачі у війні проти України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки у Twitter.

В результаті тривалих невдач Росії на полі бою протягом останніх двох тижнів все більше різноманітних представників еліти долучаються до критики керівництва Міноборони РФ.

У розвідці уточнили, що серед критиків вищого військового керівництва Росії були чеченський лідер Рамзан Кадиров, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, телеведучі, попзірки та спільнота ультранаціоналістично налаштованих блогерів.

"Кадиров і Пригожин, ймовірно, сприймаються як неформальні лідери "провоєнного" блоку, чия критика ґрунтується на аргументах на користь більшої цілеспрямованості та готовності Росії до ескалації", – йдеться у звіті розвідників.

У британській розвідці наголошують, що критика, як і раніше, націлена на вище військове командування, а не на вище політичне керівництво. Однак це дійсно є тенденцією публічного висловлення незгоди, яку, ймовірно, буде важко переломити.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки.