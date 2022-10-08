Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автобусна зупинка і газогін. Люди не постраждали.

Російські окупанти обстріляли громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області, скерувавши на них майже 80 снарядів.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни обстріляли з "градів" три громади – Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську. Скерували туди майже 80 своїх снарядів. Попередньо, люди не постраждали", – написав він.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій громаді сталася пожежа. Вогнеборці її вже приборкали. Обстрілами понівечені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. На подвір'ях місцевих мешканців росіяни вбили понад 30 свійських тварин.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Мирівській громаді пошкоджені приватні оселі, господарські споруди, автобусна зупинка, газогін та електромережі.

У Червоногригорівській громаді майже 500 сімей залишилися без світла. Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварій.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ввечері російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з "градів" і важкої артилерії.