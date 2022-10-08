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У Львові створять музейний комплекс Митрополита Андрея Шептицького, - Козицький

Питання створення музейного комплексу не могли вирішити роками.

У Львові створять музейний комплекс Митрополита Андрея Шептицького, - Козицький
Фото: Фотографії старого Львова

Приміщення монастиря отців-реформатів, у якому буде розташований музейний комплекс Митрополита Андрія Шептицького, офіційно перейшло у власність Львівської Архиєпархії УГКЦ.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький

“В 2020 році офіційно відкрили Музей Митрополита Андрея Шептицького, але експозиція розташовувалась лише на першому поверсі. Усі інші приміщення колишнього монастиря перебували у користуванні Львівського державного університету внутрішніх справ”, - розповів Козицький.

Він додав, що на понад 2 тис. кв. м. планують створити розширену експозицію музею, а також реставраційну майстерню, дитячу кімнату, лекторії та приміщення для скаутських сходин. 

Козицький уточнив, що приміщення передали Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ відповідно до розпорядження голови ОВА. Замість нього Львівський державний університет внутрішніх справ отримав інше приміщення, яке відповідає потребам освітнього процесу.

Нагадаємо, очільник Української греко-католицької церкви закликав світ засудити масове вбивство українських військовополонених в Оленівці як особливий вияв дикості та жорстокості.

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