Головне за день. П’ятниця, 7 жовтня

Відбиті атаки противника на Донеччині і Миколаївщині, масове поховання в Лимані, закон про добровільний військовий облік жінок, новий голова НБУ, Нобелівська премія миру. Яким запам’ятається 226-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські військові відбили 13 атак окупантів на Донеччині і Миколаївщині. Авіація Сил оборони уразила 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7-го жовтня – в нашій новині.

На території військового аеродрому Шайковка в Калузькій області стався вибух внаслідок атаки безпілотника-камікадзе. Апарат, як заявив губернатор Владислав Шапша, "прилетів з боку кордону".

За інформацією російських ТГ-каналів, вибух стався, коли БПЛА був над злітно-посадковою смугою. За даними джерел LB.ua, безпілотник вилетів з території України і безперешкодно пролетів 200 км від кордону. Російське ППО виявилося повністю безсилим. За нашою інформацією, знищені два бомбардувальники Ту-22М3. Російська влада намагається замовчати інформацію про втрати внаслідок атаки.

У Шайковці базується 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк. Саме з цього аеродрому злітають російські Ту-22М3 – дальні стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Саме з них по території України запускаються ракети Х-22. З цих же літаків на захисників "Азовсталі" скидали некеровані бомби ФАБ-3000. З них у Одеську область летіли російські "Кинджали".

Варто нагадати, що від Шайковки до Москви всього 270 км.

Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувала атаки ударними безпілотниками по українській військовій та цивільній інфраструктурі. Ними окупанти стріляли, зокрема, по Одесі, Миколаєву, Запоріжжю, Харкову та Білій Церкві. 60% апаратів збиває українська ППО.

У звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захоронені виявили 180 людей.

“В братських могилах лежать ціли родини”, - повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.

Він додав, що у захороненні є навіть поховання дітей 2019-2021 років народження.

Надвечір російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

"У Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, 42-річного чоловіка поранили. Він у лікарні", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентини Резніченко.

За його словами, рашисти вдарили по району з "градів" і важкої артилерії.

За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, постраждали двоє чоловіків - 1950 і 1978 років народження, та жінка 1950 року народження.

"Люди дістали уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Громадянам надали медичну допомогу, нині вони перебувають вдома. Попередньо – в громаді пошкоджено 35 будівель, також понівечено машину, автобус, лінії електропередач", - розповів Лукашук.

Він додав також, що росіяни двічі вдарили по Нікополю. Жертв, на щастя, немає.

Верховна Рада проголосувала проєкт бюджету на 2023 рік у першому читанні, до якого народні обранці подали 1270 правок.

У проєкті врахували лише декілька правок нардепів щодо збільшення фінансування ДФРР та соціального захисту. Правки про виділення коштів на телемарафон нардепи відхилили.

Парламентарі планують остаточно ухвалити державний бюджет до кінця місяця.

Рада також проголосувала за подання президента України щодо призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 290 народних депутатів.

Андрій Пишний з 2003 був першим заступником голови Ощадбанку. У 2010 працював над партійним проєктом Арсенія Яценюка "Фронт Змін". На виборах до парламенту 2012 року був заступником керівника штабу "Батьківщини". З 2013 – заступником голови партії "Батьківщина", у березні 2014-го став головою правління Ощадбанку. Член міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нагадаємо, вчора парламент проголосував за звільнення голови НБУ Кирила Шевченка.

Головні тези з виступу Андрія Пишного та його відповідей на запитання депутатів – в нашій новині.

Парламент ухвалив закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням", – зазначено у пояснювальній записці.

Але в законі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

Демілітаризація Запорізької АЕС можлива за сценарієм МАГАТЕ у разі, якщо росіяни полишають станцію і декількакілометрову зону навколо неї, та коли фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Я бачу два шляхи вирішення ситуації. Перший – це рухатися за сценарієм МАГАТЕ. І розглянути демілітаризацію не тільки станції, а й відповідної зони: 10 км, 20, 30 навколо станції.

І щоб український персонал працював на станції без тиску. Але виключно за умови виходу зі станції російських військових і представників «Росатома».

І є інша опція, коли фізичний захист станції може забезпечити, наприклад, ООН чи якась інша міжнародна організація. Це одне з можливих вирішень ситуації. Але ключове питання, наскільки росіяни готові будуть фізично залишити станцію", – сказав він.

Детальніше – в нашій новині та в інтерв’ю.

Нобелівську премію миру 2022 року присудили українському Центру громадянських свобод, російському "Меморіалу" і білоруському правозахиснику Алесу Білацкі.

"Лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони впродовж багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль для документування воєнних злочинів, порушень прав людини та зловживання владою", – вважають у Нобелівському комітеті.

Центр громадянських свобод засновано 2007 року. Очолює Олександра Матвійчук. Своєю місією вважають "становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності".

Детальніше – в нашій новині.

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