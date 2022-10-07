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​Рада прийняла закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік

Депутати залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

​Рада прийняла закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік
Фото: ukrmilitary.com

Верховна Рада проголосувала Закон про внесення змін до ст. 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За закон в цілому проголосували 297 народних депутатів.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням", – зазначено у пояснювальній записці.

Але в законі залишили норму про обов’язкове взяття на військовий облік медичних працівників.

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних", – написано в законі.

Нагадаємо, з 1 жовтня українки, які мають справу з 14 визначеними наказом Міноборони спеціальностями, мали стати на військовий облік. 

6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

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