Зеленський вніс до Ради кандидатуру Пишного на посаду голови Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Андрія Пишного на посаду глави Національного банку України.

Відповідну постанову оприлюднено на сайті парламенту.

Станом на зараз документ направлено на розгляд профільного комітету.

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук розповіла, що Пишний узяв участь у засіданні фракції, в ході якого представив своє бачення роботи на посаді голови НБУ. Про це вона написала в Telegram.

За її словами, на фракції Пишний розповів про своє бачення забезпечення курсової та фінансової стабільності, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, а також про створення необхідних умов для відновлення економіки.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, а сьогодні Рада проголосувала за його звільнення. Перед цим Шевченкові оголосили підозру. Справа стосується періоду його керівництва Укргазбанком.

Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Час Пишного. Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею".