Надані Дніпру автобуси завантажили гуманітарною допомогою, – Кличко

Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від російського обстрілу. 10 із них завантажені гуманітарною допомогою. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", – наголосив Кличко.

За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.

"Автобуси, які столиця передала Дніпру – це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв – із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", – повідомив Кличко.

Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.