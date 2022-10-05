Посольство Японії відновило роботу в Україні

Сьогодні офіційно відновило роботу в Києві посольство Японії в Україні.

Про це посольство повідомило у Twitter.

"Ми повернулися і готові працювати разом з Україною заради перемоги! В середу, 5 жовтня, посольство Японії в Україні офіційно відновило роботу в Києві. Японія і надалі посилюватиме співпрацю між Україною та Японією і допомогу для відновлення та відбудови України. Японія разом з Україною!" – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що консульський відділ посольства, як і раніше, зачинений.

Раніше повідомлялося про те, що Японія відновить роботу свого посольства в Києві 5 жовтня. Дипломатичне представництво не працювало з березня.