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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії

Обговорили важливість посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії.

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії
Фото: ОПУ

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індіі Нарендрою Моді.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський наголосив на важливості посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії.

Сторони обговорили проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях та ядерний шантаж РФ і дії окупантів на Запорізькій АЕС. 

Крім цього, глава держави подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії та вагому гуманітарну допомогу нашій державі.

Співрозмовники також звернули увагу на питання глобальної продовольчої безпеки.

За словами Зеленського, Україна готова й надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу. Тому важливою є підтримка світу, зокрема Індії, для подальшої реалізації зернової ініціативи.

Президент вкотре запросив індійського премєра відвідати Україну.

Нагадаємо, днями відбулася телефонна розмова Президента України та президента Франції, під час якої Еммануель Макрон заявив, що Франція готова допомогти Україні відновити територіальну цілісність і працювати над новими санкціями.

Нещодавно Зеленський і прем'єр Данії обговорили вступ України до НАТО без ПДЧ за прикладом Фінляндії та Швеції.

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