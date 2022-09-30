Зеленський і прем'єр Данії обговорили вступ України до НАТО без ПДЧ за прикладом Фінляндії та Швеції

Також українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакету.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Говорили, зокрема, про заявку України на вступ до НАТО.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив вдячність Данії за оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку і рішення приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури у Миколаївській області. Також ішлося про анексію Росією українських територій та реакцію міжнародної спільноти.

Глава держави обговорив з данським прем'єром ухвалене на засіданні РНБО рішення про подачу заявки на членство України в НАТО.

"Ми маємо пройти цей шлях якомога швидше, без Плану дій щодо членства. Як це було зроблено для Фінляндії та Швеції", – сказав Зеленський.

Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження сприяння з боку Данії прискоренню руху України до ЄС і Альянсу.

Зеленський наголосив, що наша держава розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакету, який має бути набагато потужнішим за попередні. Президент також закликав Данію визнати Росію державою-терористом.

Нагадаємо, Данія та Німеччина збудують у морі острів вітроенергетики, аби сприяти відмові від російського газу.

Раніше країна висловила готовність допомогти українській армії з військовою формою та зимовим одягом.