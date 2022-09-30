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Зеленський і прем'єр Данії обговорили вступ України до НАТО без ПДЧ за прикладом Фінляндії та Швеції

Також українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакету.

Зеленський і прем'єр Данії обговорили вступ України до НАТО без ПДЧ за прикладом Фінляндії та Швеції
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Говорили, зокрема, про заявку України на вступ до НАТО.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив вдячність Данії за оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку і рішення приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури у Миколаївській області. Також ішлося про анексію Росією українських територій та реакцію міжнародної спільноти. 

Глава держави обговорив з данським прем'єром ухвалене на засіданні РНБО рішення про подачу заявки на членство України в НАТО.

"Ми маємо пройти цей шлях якомога швидше, без Плану дій щодо членства. Як це було зроблено для Фінляндії та Швеції", – сказав Зеленський. 

Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження сприяння з боку Данії прискоренню руху України до ЄС і Альянсу.

Зеленський наголосив, що наша держава розраховує на посилення санкцій ЄС і якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакету, який має бути набагато потужнішим за попередні. Президент також закликав Данію визнати Росію державою-терористом.

Нагадаємо, Данія та Німеччина збудують у морі острів вітроенергетики, аби сприяти відмові від російського газу.

Раніше країна висловила готовність допомогти українській армії з військовою формою та зимовим одягом.

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