Київ відправить до Дніпра 30 автобусів на заміну тим, що були знищені російським ударом, – Кличко

Київ відправить 30 автобусів до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів", – заявив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.
Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені. В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.