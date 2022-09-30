Київ відправить до Дніпра 30 автобусів на заміну тим, що були знищені російським ударом, – Кличко

Після нічного обстрілу в місті знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту.

Київ відправить 30 автобусів до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів", – заявив Віталій Кличко.

Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.

Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені. В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.