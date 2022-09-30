Нардеп Клочко заборгував комунальному підприємству кошти і не хоче їх сплачувати, – Рух ЧЕСНО

Народний депутат Андрій Клочко ("Слуга народу") заборгував комунальному підприємству Житомирщини кошти.

Відповідну інформацію Рух ЧЕСНО отримав у Житомирському господарському суді.

Там підтвердили, що у справі №906/782/22 Клочко виступає відповідачем, а позов подало КП "Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської області".

Зазначається, що нардеп винен майже 15 000 грн і не хоче їх сплачувати.

Клочко очолював обласний осередок партії "Слуга народу" до 2021 року. Згодом він відкрив свою приймальню в Ірпені.

Нагадаємо, народний депутат Клочко є фігурантом низки антикорупційних розслідувань. Зокрема, журналісти Bihus.info опублікували розслідування, згідно з яким мати народного депутата, 70-річна Наталія, протягом двох років стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто Tesla.

При цьому народний депутат щомісяця отримував компенсацію за житло з держбюджету.