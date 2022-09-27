НАЗК порушило справу проти Григорія Суркіса за підозрою у лобіюванні інтересів "Динамо"

Депутат міг просувати закон, який дозволяв клубам уникнути зобов’язання вступати в єдиний телепул.

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило справу проти народного депутата Григорія Суркіса. Його підозрюють у конфлікті інтересів та лобіюванні законів на користь його брата, президента "Динамо" Ігоря Суркіса, повідомляє sportarena.com з посиланням на ZN.ua.

НАЗК підозрює, що Григорій Суркіс міг лобіювати та особисто проголосувати за законопроєкт про зміни до Закону "Про фізичну культуру і спорт" всупереч конфлікту інтересів. Ймовірно, новий документ дозволяв Ігорю Суркісу як власнику "Динамо" та співвласнику частини медіагрупи "1+1" двічі заробляти на продажі телевізійних прав на матчі "Динамо", ігноруючи єдиний телепул УПЛ.

Нагадаємо, 317 депутатів Верховної Ради проголосували за прийняття поправок до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо розмежування спортивних заходів та змагань.

Законопроєкт пропонував внести зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" з метою розмежування понять "спортивний захід" та "спортивне змагання", що дозволить більш прозоро визначати статус організатора спортивного заходу та організатора спортивного змагання.

Зокрема, тепер спортивний клуб вважається організатором спортивного заходу та може на добровільній основі передавати організаторам змагань право на висвітлення спортивних заходів.