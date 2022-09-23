"Шахтар" здійснив гучний трансфер, підписавши капітана "Зорі"

В останній день літнього трансферного вікна в Україні "Шахтар" здійснив гучний трансфер. 25-річний капітан "Зорі" Єгор Назарина підписав із "гірниками" контракт і був внесений до заявки донецького клубу на чемпіонат УПЛ, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У складі "луганчан" Назарина провів два роки. За цей час він 59 разів вийшов на поле, записавши на свій рахунок три голи та п’ять результативних передач. У сезоні 2020/2021 у складі "Зорі" він став бронзовим призером УПЛ, а також вийшов у фінал Кубка України.

Тим часом "Зоря" на своєму офіційному сайті оголосила про підписання ексгравця збірної України Євгена Шахова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Футбольный Клуб Заря Луганск (@zoryaluhansk)

Останні два роки 31-річний хавбек провів у Греції, де виступав за АЕК із Афін. У складі грецького клубу він провів 61 матч, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

Шахов приєднався до "Зорі" у статусі вільного агента.

Не пішло з ринку без покупок і "Динамо", яке оформило трансфер нідерландського півзахисника датського "Віборга" Джастіна Лонвейка, з яким було підписано п’ятирічний контракт, повідомляє клубна пресслужба.