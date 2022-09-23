З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
ГоловнаСпорт

"Шахтар" здійснив гучний трансфер, підписавши капітана "Зорі"

В Україні закрилося трансферне вікно.

В останній день літнього трансферного вікна в Україні "Шахтар" здійснив гучний трансфер. 25-річний капітан "Зорі" Єгор Назарина підписав із "гірниками" контракт і був внесений до заявки донецького клубу на чемпіонат УПЛ, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У складі "луганчан" Назарина провів два роки. За цей час він 59 разів вийшов на поле, записавши на свій рахунок три голи та п’ять результативних передач. У сезоні 2020/2021 у складі "Зорі" він став бронзовим призером УПЛ, а також вийшов у фінал Кубка України.

Тим часом "Зоря" на своєму офіційному сайті оголосила про підписання ексгравця збірної України Євгена Шахова.

Останні два роки 31-річний хавбек провів у Греції, де виступав за АЕК із Афін. У складі грецького клубу він провів 61 матч, записавши на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.

Шахов приєднався до "Зорі" у статусі вільного агента.

Не пішло з ринку без покупок і "Динамо", яке оформило трансфер нідерландського півзахисника датського "Віборга" Джастіна Лонвейка, з яким було підписано п’ятирічний контракт, повідомляє клубна пресслужба.

Джастін Лонвейк
Фото: ФК "Динамо"
Джастін Лонвейк

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також