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Ексгравець збірної України увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони"

Дмитро Чигринський опинився у незручному списку.

Ексгравець збірної України увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони"
Фото: EPA/UPG

На думку авторитетного ресурсу Goal.com, Дмитро Чигринський увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони".

Ексзахисник збірної України опинився у цьому шорт-листі на сьомому місці.

На першому місці у негативному рейтингу – бразилець Філіппе Коутіньо.

Нагадаємо, Чигринський перейшов із "Шахтаря" в "Барсу" влітку 2009 року за 25 млн євро, а через рік відбулася зворотна операція всього за 15 млн євро.

За "блаугранас" українець зіграв лише 12 матчів.

15 найгірших трансферів в історії "Барселони":

  1. Філіппе Коутіньо (перейшов із "Ліверпуля" за 120+40 млн євро);
  2. Антуан Грізманн ("Атлетіко" – за 120 млн євро);
  3. Златан Ібрагімович ("Інтер" – за 69,5 млн євро);
  4. Мартін Брейтуейт ("Леганес" – за 18 млн євро);
  5. Міралем П’янич ("Ювентус", обмін на Артура);
  6. Кейррісон ("Палмейрас" – за 14 млн євро);
  7. Дмитро Чигринський ("Шахтар" – за 25 млн євро);
  8. Олександр Гліб ("Арсенал" – за 17 млн євро);
  9. Джованні ("Крузейро" – за 18 млн євро);
  10. Андре Гомеш ("Валенсія" – за 35 млн євро);
  11. Олександр Сонг ("Арсенал" – за 18 млн євро);
  12. Крістоф Дюгаррі ("Мілан");
  13. Дуглас Перейра ("Сан-Паулу" – за 4 млн євро);
  14. Нелсон Семеду ("Бенфіка" – за 30 млн євро);
  15. Еммануель Петі ("Арсенал").
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