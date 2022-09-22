Ексгравець збірної України увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони"

На думку авторитетного ресурсу Goal.com, Дмитро Чигринський увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони".
Ексзахисник збірної України опинився у цьому шорт-листі на сьомому місці.
На першому місці у негативному рейтингу – бразилець Філіппе Коутіньо.
Нагадаємо, Чигринський перейшов із "Шахтаря" в "Барсу" влітку 2009 року за 25 млн євро, а через рік відбулася зворотна операція всього за 15 млн євро.
За "блаугранас" українець зіграв лише 12 матчів.
15 найгірших трансферів в історії "Барселони":
- Філіппе Коутіньо (перейшов із "Ліверпуля" за 120+40 млн євро);
- Антуан Грізманн ("Атлетіко" – за 120 млн євро);
- Златан Ібрагімович ("Інтер" – за 69,5 млн євро);
- Мартін Брейтуейт ("Леганес" – за 18 млн євро);
- Міралем П’янич ("Ювентус", обмін на Артура);
- Кейррісон ("Палмейрас" – за 14 млн євро);
- Дмитро Чигринський ("Шахтар" – за 25 млн євро);
- Олександр Гліб ("Арсенал" – за 17 млн євро);
- Джованні ("Крузейро" – за 18 млн євро);
- Андре Гомеш ("Валенсія" – за 35 млн євро);
- Олександр Сонг ("Арсенал" – за 18 млн євро);
- Крістоф Дюгаррі ("Мілан");
- Дуглас Перейра ("Сан-Паулу" – за 4 млн євро);
- Нелсон Семеду ("Бенфіка" – за 30 млн євро);
- Еммануель Петі ("Арсенал").