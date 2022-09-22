Ексгравець збірної України увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони"

На думку авторитетного ресурсу Goal.com, Дмитро Чигринський увійшов до рейтингу 15 найгірших трансферів в історії "Барселони".

Ексзахисник збірної України опинився у цьому шорт-листі на сьомому місці.

На першому місці у негативному рейтингу – бразилець Філіппе Коутіньо.

Нагадаємо, Чигринський перейшов із "Шахтаря" в "Барсу" влітку 2009 року за 25 млн євро, а через рік відбулася зворотна операція всього за 15 млн євро.

За "блаугранас" українець зіграв лише 12 матчів.

15 найгірших трансферів в історії "Барселони":