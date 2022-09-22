У межах пропущеного другого туру Ліги націй збірна Шотландії в Глазго приймала команду України та здобула велику перемогу – 3:0.

Відчуваючи певні проблеми зі складом, наша збірна зуміла чинити опір господарям лише у перші 45 хвилин зустрічі, що завершилися без голів.

У другому таймі перевага підопічних Стіва Кларка була безперечною. Шотландці своєю агресією буквально зім’яли оборонні побудови гостей.

До 70-ї хвилини українці, здебільшого зусиллями голкіпера Анатолія Трубіна, ще зберігали нічию, але після того, як Джон Макгінн у межах штрафного майданчика виграв силове єдиноборство у Валерія Бондаря і завдав більярдного удару в нижній кут воріт, вже і Трубін не зміг допомогти своїй команді від пропущеного голу – 1:0.

Фото: EPA/UPG

Цей епізод ніяк не вплинув на подальший характер гри – українців не підбадьорив, а шотландців не заспокоїв. І, як підсумок – два забиті, як під копірку, голи від Ліндона Дайкса після кутових – 0:3.

Болюча і, визнаємо, справедлива поразка підопічних Олександра Петракова.

Фото: EPA/UPG Навіть бойовий гопак від Михайла Мудрика цього разу не допоміг

Проте вже 27 вересня, без сумніву, вони намагатимуться взяти реванш у межах шостого туру.

Огляд матчу Шотландія – Україна.