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Голкіпер "Динамо" та збірної України переніс операцію

Георгій Бущан на півтора місяці залишився поза футболом.

Голкіпер "Динамо" та збірної України переніс операцію
Фото: ФК "Динамо"

Основний воротар "Динамо" та збірної України Георгій Бущан переніс операцію у Барселоні, повідомляє пресслужба київського клубу.

Бущан отримав травму в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти "Фенербахче" (1:2).

У Георгія діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска.

За прогнозами клубного медперсоналу, відновлення Бущана після операції триватиме щонайменше один місяць.

Хоча, за словами самого голкіпера, він чекає на триваліше відновлення.

Отже, Бущан пропустить не лише матчі "Динамо", зокрема три-чотири гри у Лізі Європи, а й три гри збірної України у Лізі націй.

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