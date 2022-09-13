Бій Ломаченко – Ортіс офіційно затверджений

Фото: Facebook Ломаченко Василь Ломаченко

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила про бій між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 KO).

12-раундовий бій у легкій вазі між українським та американським боксерами відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

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🇺🇦 @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS — Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2022

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні 2021 року, перемігши Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.

Ортіс у травні здолав за очками колишнього чемпіона світу Джамела Геррінга.