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Бій Ломаченко – Ортіс офіційно затверджений

"Лома" повернеться в ринг 29 жовтня.

Василь Ломаченко
Фото: Facebook Ломаченко
Василь Ломаченко

Промоутерська компанія Top Rank офіційно оголосила про бій між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) та Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 KO).

12-раундовий бій у легкій вазі між українським та американським боксерами відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні 2021 року, перемігши Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.

Ортіс у травні здолав за очками колишнього чемпіона світу Джамела Геррінга.

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