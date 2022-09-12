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Українець Колмаков виграв чемпіонат світу з паркуру

Богдан продовжує колекціонувати золоті медалі.

Українець Колмаков виграв чемпіонат світу з паркуру
Богдан Колмаков
Фото: Twitter

Богдан Колмаков виграв чемпіонат світу з паркуру, який проходив у болгарській столиці.

Український трейсер показав найкращий час у подоланні перешкод на швидкість – 21,26 сек. Він виграв понад пів секунди у нідерландця Тангі ван Схінгена, який взяв "срібло" – 22,02 сек. Третє місце посів італієць Андреа Консоліні – 22.26 сек.

Нагадаємо, раніше Колмаков став переможцем Всесвітніх ігор-2022 у цій дисципліні. У 2021 році уродженець Олександрії також у Софії переміг у цій дисципліні на етапі Кубка світу.

Паркур – фізична дисципліна, в якій тренується подолання будь-яких перешкод на своєму шляху за допомогою пристосування своїх рухів до навколишнього середовища. Людей, які займаються паркуром, називають трейсерами.

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