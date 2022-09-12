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На сайті Президента зареєстровано петицію про ветування прийняття парламентом поправок до Закону "Про фізичну культуру та спорт"

Ці поправки забороняють національним асоціаціям та лігам розпоряджатися медіаправами.

На сайті Президента зареєстровано петицію про ветування прийняття парламентом поправок до Закону "Про фізичну культуру та спорт"
Фото: facebook/Дмитро Разумков

На сайті президента України з’явилася петиція "Про накладення вето на прийнятий законопроєкт №7719 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», який забороняє національним асоціаціям та лігам розпоряджатися медіаправами", повідомляє Sportarena.com.

"Ініціювали поправку 5 футбольних клубів Української прем’єр-ліги, що відмовилися від контракту на централізований маркетинг з іноземною компанією та транслюють свої матчі на телеканалі "2+2". Відверто лобістське рішення, прийняте на користь приватних футбольних клубів та приватного ТБ-каналу, поширюється на весь український спорт та руйнує фундаментальні засади солідарної системи у спорті.

З урахуванням змін, права на продаж ТБ-трансляцій переходять від організаторів змагань до учасників. Це руйнує ідею колективного продажу та фундаментальний принцип солідарності, закладений в основу європейської моделі спорту. Великі приватні клуби матимуть все, а малі клуби залишаться ні з чим", – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, 317 депутатів Верховної Ради проголосували за прийняття поправок до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" про розмежування спортивних заходів та змагань.

Законопроєкт пропонував внести зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" з метою розмежування понять "спортивний захід" та "спортивне змагання", що дозволить більш прозоро визначати статус організатора спортивного заходу та організатора спортивного змагання.

Зокрема, тепер спортивний клуб вважається організатором спортивного заходу та може на добровільній основі передавати організаторам змагань право на висвітлення спортивних заходів.

Ініціативі депутатів передувало звернення президентів "Динамо", "Дніпра-1", "Металіста", "Зорі" та "Руху". Вони заявили, що чинні правові норми недосконалі у питаннях визначення правовласника прав на телетрансляції футбольних матчів та необхідності їх упорядкування.

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