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"Для мене дуже важливо підтримувати українців", – перша ракетка світу

Іга Швьонтек висловилася про те, чому вона продовжує висвітлювати війну в Україні.

"Для мене дуже важливо підтримувати українців", – перша ракетка світу
Іга Швьонтек
Фото: EPA/UPG

Новоспечена чемпіонка US Open-2022, польська тенісистка Іга Швьонтек, знову висловила підтримку українцям і тим, хто постраждав від війни в Україні.

"Для мене дуже важливо підтримувати українців, адже все відбувається буквально поруч з моєю країною. Мені 21 рік, і я ніколи не уявляла, що подібне може статися в такій близькості до мене.

Тому спочатку я реагувала дуже емоційно, а потім вирішила, що хочу вплинути за допомогою свого становища", – цитує першу ракетку світу sportskeeda.com.

Нагадаємо, на US Open-2022 зібрали 2 млн доларів для допомоги Україні.

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