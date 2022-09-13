"Для мене дуже важливо підтримувати українців", – перша ракетка світу

Іга Швьонтек висловилася про те, чому вона продовжує висвітлювати війну в Україні.

Новоспечена чемпіонка US Open-2022, польська тенісистка Іга Швьонтек, знову висловила підтримку українцям і тим, хто постраждав від війни в Україні.

"Для мене дуже важливо підтримувати українців, адже все відбувається буквально поруч з моєю країною. Мені 21 рік, і я ніколи не уявляла, що подібне може статися в такій близькості до мене.

Тому спочатку я реагувала дуже емоційно, а потім вирішила, що хочу вплинути за допомогою свого становища", – цитує першу ракетку світу sportskeeda.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, на US Open-2022 зібрали 2 млн доларів для допомоги Україні.