"Для мене дуже важливо підтримувати українців", – перша ракетка світу

Новоспечена чемпіонка US Open-2022, польська тенісистка Іга Швьонтек, знову висловила підтримку українцям і тим, хто постраждав від війни в Україні.
"Для мене дуже важливо підтримувати українців, адже все відбувається буквально поруч з моєю країною. Мені 21 рік, і я ніколи не уявляла, що подібне може статися в такій близькості до мене.
Тому спочатку я реагувала дуже емоційно, а потім вирішила, що хочу вплинути за допомогою свого становища", – цитує першу ракетку світу sportskeeda.com.
Нагадаємо, на US Open-2022 зібрали 2 млн доларів для допомоги Україні.