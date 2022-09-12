Арбітр київського фіналу Ліги чемпіонів працюватиме у Росії

49-річний Мілорад Мажич увійшов до складу експертно-суддівської комісії при президентові Російського футбольного союзу, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, серб працював на чемпіонатах світу 2014 та 2018 років. 2016-го він судив матч за Суперкубок УЄФА, а 2018-го – фінал Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Ліверпулем" (3:1), який пройшов на НСК "Олімпійський" у Києві.

Раніше до складу тієї ж комісії увійшов ще один відомий у минулому арбітр – Равшан Ірматов з Узбекистану, який двічі обслуговував фінали Клубного чемпіонату світу (2008 та 2011 років).