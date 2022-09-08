Форвард "Шахтаря" Мар’ян Швед увійшов до символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.
Нагадаємо, 25-річний вихованець миколаївської школи футболу відзначився дублем у своєму дебютному матчі за "гірників", принісши своєму клубу перемогу над "Лейпцигом" - 4:1.
Stars of the show on Matchday 1 🙌#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022
Додамо, що автором найкращого гола туру став форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе.
Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022
Цікаво, що француз претендує на звання найкращого гравця туру, але до збірної туру не потрапив.
Символічна збірна тижня:
Воротар: Домінік Лівакович (Динамо Загреб)
Захисники: Жоау Канселу і Рубен Діаш (обидва - Манчестер Сіті), Абакар Сілла (Брюгге), Алехандро Грімальдо (Бенфіка)
Півзахтисники: Маркус Едвардс (Спортинг), Мохаммед Кудус (Аякс), Петр Зеліньский (Наполі)
Нападники: МАР'ЯН ШВЕД (ШАХТАР), Роберт Левандовський (Барселона), Лерой Сане (Баварія).