Форвард "Шахтаря" Мар’ян Швед увійшов до символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Нагадаємо, 25-річний вихованець миколаївської школи футболу відзначився дублем у своєму дебютному матчі за "гірників", принісши своєму клубу перемогу над "Лейпцигом" - 4:1.

Stars of the show on Matchday 1 🙌#UCLTOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

Додамо, що автором найкращого гола туру став форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе.

Цікаво, що француз претендує на звання найкращого гравця туру, але до збірної туру не потрапив.

Символічна збірна тижня:

Воротар: Домінік Лівакович (Динамо Загреб)

Захисники: Жоау Канселу і Рубен Діаш (обидва - Манчестер Сіті), Абакар Сілла (Брюгге), Алехандро Грімальдо (Бенфіка)

Півзахтисники: Маркус Едвардс (Спортинг), Мохаммед Кудус (Аякс), Петр Зеліньский (Наполі)

Нападники: МАР'ЯН ШВЕД (ШАХТАР), Роберт Левандовський (Барселона), Лерой Сане (Баварія).