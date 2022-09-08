Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
ГоловнаСпорт

Гравець "Шахтаря" увійшов до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів

Мар'ян Швед відзначився дублем за "гірників".

Гравець "Шахтаря" увійшов до символічної збірної першого туру Ліги чемпіонів
Мар'ян Щвед
Фото: EPA/UPG

Форвард "Шахтаря" Мар’ян Швед увійшов до символічної збірної першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний Twitter УЄФА.

Нагадаємо, 25-річний вихованець миколаївської школи футболу відзначився дублем у своєму дебютному матчі за "гірників", принісши своєму клубу перемогу над "Лейпцигом" - 4:1.

Додамо, що автором найкращого гола туру став форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе.

Цікаво, що француз претендує на звання найкращого гравця туру, але до збірної туру не потрапив.

Символічна збірна тижня:

Воротар: Домінік Лівакович (Динамо Загреб)

Захисники: Жоау Канселу і Рубен Діаш (обидва - Манчестер Сіті), Абакар Сілла (Брюгге), Алехандро Грімальдо (Бенфіка)

Півзахтисники: Маркус Едвардс (Спортинг), Мохаммед Кудус (Аякс), Петр Зеліньский (Наполі)

Нападники: МАР'ЯН ШВЕД (ШАХТАР), Роберт Левандовський (Барселона), Лерой Сане (Баварія).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також