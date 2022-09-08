ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
ГоловнаСпорт

Луческу перед матчем Ліги Європи висловився про нещодавні слова покинути "Динамо"

То були емоції.

Луческу перед матчем Ліги Європи висловився про нещодавні слова покинути "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: cdynamo.com

Сьогодні "Динамо" матчем на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" у Стамбулі проти добре ним відомого "Фенербахче" стартує у груповому етапі Ліги Європи.

Напередодні цього поєдинку головний тренер киян Мірча Луческу провів традиційну зустріч із журналістами.

Зокрема, румунський фахівець згадав свій вислів після поразки від "Дніпра-1" (0:3) у матчі УПЛ, що поєдинок проти дніпрян може бути останнім для нього як наставника "Динамо", хоча він і вивів після цього команду на наступну гру проти "Зорі" (2:3).

"Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу з "Зорею" ми 11 годин добиралися до Кишинева, звідки вилетіли до Стамбула.

Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу завтра", - цитує головного тренера клубна пресслужба.

Щодо безпосереднього протистояння з "Фенербахче", то Луческу відкинув твердження, що після двох поразок поспіль у чемпіонаті України моральний стан футболістів пригнічений.

"Я не думаю, що це матиме ефект на нашу команду. У нас професійні футболісти, які вміють налаштовуватися на матчі.

Попереду важливий поєдинок на старті єврокубкового турніру, який обидві команди бажають провести на хорошому рівні. Минулого разу в Стамбулі ми зіграли дуже хороший матч за чудової атмосфери на стадіоні, чого очікуємо й завтра", - зазначив Луческу.

"Так, у нас була серія негативних результатів. У матчах Української прем'єр-ліги ми мали тотальну перевагу над суперниками, але припустилися помилок в обороні та пропустили дуже прості м'ячі. Так само було і з "Бенфікою".

Це трапляється, тому що гравці постійно зосереджені на ситуації у своїй країні, думають про безпеку своїх родин і дітей. Зараз ми не маємо постійної домівки, подорожуємо від міста до міста, щоб грати. Я не знаю, де ми будемо завтра. І це непросто.

Однак, як я вже зазначав, у нас дуже хороші гравці, тому ми сподіваємося досягти позитивного результату в Лізі Європи", - додав наставник "Динамо".

Додамо, що поєдинок у Стамбулі стартує о 19:45.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також