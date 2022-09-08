Луческу перед матчем Ліги Європи висловився про нещодавні слова покинути "Динамо"

Сьогодні "Динамо" матчем на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" у Стамбулі проти добре ним відомого "Фенербахче" стартує у груповому етапі Ліги Європи.

Напередодні цього поєдинку головний тренер киян Мірча Луческу провів традиційну зустріч із журналістами.

Зокрема, румунський фахівець згадав свій вислів після поразки від "Дніпра-1" (0:3) у матчі УПЛ, що поєдинок проти дніпрян може бути останнім для нього як наставника "Динамо", хоча він і вивів після цього команду на наступну гру проти "Зорі" (2:3).

"Це були емоції, адже ми проживаємо дуже складний момент. Після матчу з "Зорею" ми 11 годин добиралися до Кишинева, звідки вилетіли до Стамбула.

Важка ситуація, але футбол дозволяє прожити різноманітний досвід. Незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу завтра", - цитує головного тренера клубна пресслужба.

Щодо безпосереднього протистояння з "Фенербахче", то Луческу відкинув твердження, що після двох поразок поспіль у чемпіонаті України моральний стан футболістів пригнічений.

"Я не думаю, що це матиме ефект на нашу команду. У нас професійні футболісти, які вміють налаштовуватися на матчі.

Попереду важливий поєдинок на старті єврокубкового турніру, який обидві команди бажають провести на хорошому рівні. Минулого разу в Стамбулі ми зіграли дуже хороший матч за чудової атмосфери на стадіоні, чого очікуємо й завтра", - зазначив Луческу.

"Так, у нас була серія негативних результатів. У матчах Української прем'єр-ліги ми мали тотальну перевагу над суперниками, але припустилися помилок в обороні та пропустили дуже прості м'ячі. Так само було і з "Бенфікою".

Це трапляється, тому що гравці постійно зосереджені на ситуації у своїй країні, думають про безпеку своїх родин і дітей. Зараз ми не маємо постійної домівки, подорожуємо від міста до міста, щоб грати. Я не знаю, де ми будемо завтра. І це непросто.

Однак, як я вже зазначав, у нас дуже хороші гравці, тому ми сподіваємося досягти позитивного результату в Лізі Європи", - додав наставник "Динамо".

Додамо, що поєдинок у Стамбулі стартує о 19:45.