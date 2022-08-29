Луческу натякнув на те, що може вже незабаром піти з поста головного тренера "Динамо"

Матч проти "Дніпра-1" може стати останнім для румуна в Україні.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу відповів на питання журналістів після сенсаційної поразки від СК "Дніпро-1" (0:3) у матчі 2-го туру Української прем'єр-ліги.

Зокрема, румунський фахівець відповів на питання чому "Шахтар" грає у Києві, а "Динамо" - у Львові.

"Рішення грати тут (у Львові. - прим. LB.ua) було великою помилкою. Я хотів, щоб матчі з "Дніпром-1" та "Зорею" ми провели у Києві. Хлопці два місяці тому виїхали з України, з того часу не бачили своїх сімей.

Ще у матчі-відповіді з "Бенфікою" я відчув, що психологічний стан гравців поганий. Тому наполягав на тому, щоб ми поїхали до Києва.

Коли матчі проходять без уболівальників, мають бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на гру зі свіжою головою. Цього сьогодні не було. Психологічний стан команди знову був поганим. Напевно, у тому числі тому, що хлопці надто довго не були вдома, не бачили рідних", - цитує Луческу клубна пресслужба.

Головного тренера "біло-синіх" також запитали про можливий відхід Іллі Забарного. У свою чергу румун натякнув на те, що ймовірно він залишить команду, а не центрбек.

"Забарний зіграв останній матч за "Динамо"? Ви що, думаєте, що він може більше не потрапити до складу? Може це моя остання гра, але не Забарного", - заявив фахівець.

Нагадаємо, що Луческу став наставником "Динамо" улітку 2020 року. На чолі клубу він став чемпіоном УПЛ, завоював Кубок та Суперкубок України.