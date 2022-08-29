"Динамо" не пустило на центральний матч туру УПЛ із "Дніпром-1" операторів Setanta Sports

Раніше Setanta Sports не допустили на матч "Зоря – Ворскла" , а також "Рух - Металіст".

Другий тур УПЛ був стартовим для "Динамо" та "Дніпра-1", які на "Арені Львів" провели очний поєдинок, який завершився сенсаційною розгромною перемогою номінальних господарів – "Динамо" – 0:3.Відео голів: Едуард Сарапій, 44 хвилина - 0:1.Олександр Піхальонок, 55 хвилина - 0:2.Валентин Рубчинський, 90+1 хвилина - 0:3.

Поєдинок відзначився ще однією резонансною подією, до якої вже стали звикати українські телевболівальники – знімальну групу офіційного мовника Setanta Sports не було допущено на матч.

У зв'язку з недопущенням футбольним клубом "Динамо" знімальної групи на позиції для зйомки матчу, Пересувна Телевізійна Станція Setanta Sports була змушена залишити стадіон.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів дані про інцидент були передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Зазначимо, це не перший випадок коли представників офіційного представника УПЛ не допустили на матч. Раніше повідомлялося, що Setanta Sports не допустили на матч "Зоря – Ворскла", а також "Рух - Металіст".