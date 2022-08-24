Setanta та УПЛ подають скаргу на Групу 1+1 до Нацради з телебачення

З цього приводу можуть застосувати різні санкції щодо медіагрупи.

Телекомпанія Setanta Sports та Українська прем’єр-ліга готують скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє sport.ua.

Справа стосується неправомірного використання їхнього контенту (а саме – трансляції матчів УПЛ) та порушення Закону України "Про авторське право та суміжні права" медіагрупою 1+1 Медіа, включаючи телеканал 2+2.

Надалі Нацрада може застосувати різні санкції щодо телеканалу у разі прийняття відповідного рішення. Розглядається можливість подання судового позову, уточнює видання.

Цікаво, що трансляцію матчу між "Зорею" та "Ворсклою" (3:1) було видалено з YouTube-каналу FootballHub через порушення авторських прав. Проте, матч потім був опублікований на каналі ТСН Проспорт.