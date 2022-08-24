Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
Хотіли вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн під час війни: СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
В ОК “Південь” підтвердили суттєве пошкодження Антонівського та Каховського мостів
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На Одещині ворожа ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт (оновлено)
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
На День Незалежності України російські окупанти можуть використати для обстрілів "Точку-У", - InformNapalm
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
В Україні відбувся другий саміт Кримської платформи: участь взяли близько 60 учасників
ГоловнаСпорт

Setanta та УПЛ подають скаргу на Групу 1+1 до Нацради з телебачення

З цього приводу можуть застосувати різні санкції щодо медіагрупи.

Setanta та УПЛ подають скаргу на Групу 1+1 до Нацради з телебачення
Фото: ФК "Дніпро-1"

Телекомпанія Setanta Sports та Українська прем’єр-ліга готують скаргу до Нацради з питань телебачення та радіомовлення, повідомляє sport.ua.

Справа стосується неправомірного використання їхнього контенту (а саме – трансляції матчів УПЛ) та порушення Закону України "Про авторське право та суміжні права" медіагрупою 1+1 Медіа, включаючи телеканал 2+2.

Надалі Нацрада може застосувати різні санкції щодо телеканалу у разі прийняття відповідного рішення. Розглядається можливість подання судового позову, уточнює видання.

Цікаво, що трансляцію матчу між "Зорею" та "Ворсклою" (3:1) було видалено з YouTube-каналу FootballHub через порушення авторських прав. Проте, матч потім був опублікований на каналі ТСН Проспорт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також