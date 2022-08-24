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Ф’юрі хоче £125 млн за бій з Усиком, – ЗМІ

Саудівська Аравія готова це запропонувати.

Ф’юрі хоче £125 млн за бій з Усиком, – ЗМІ
Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

Непереможений чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) готовий вийти на поєдинок проти також непереможеного чемпіона світу з версій WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) за всі пояси суперважкої ваги, але хоче рекордний в історії спорту гонорар.

Британець нібито хоче, щоб загальний гонорар становив 125 млн фунтів, які будуть поділені порівну між боксерами, інформує The Sun.

При цьому Ф’юрі також хоче відсоток від продажу трансляцій бою.

Як раніше повідомлялося, місцем проведення бою може бути столиця Саудівської Аравії – Ер-Ріяд. Бій хочуть провести напередодні фіналу Чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Шейхи в Саудівській Аравії не коментують цифри, але підтвердили, що готові долучитися заради організації історичного бою за всі титули.

"Ми готові до проведення такої події. Нам цікаво. Це все, що я зараз можу сказати", - заявив міністр спорту Саудівської Аравії Абдуазіз Аль-Сауд.

Пізніше промоутер Усика Олександр Красюк не підтвердив інформації про можливу дату бою з Ф'юрі, але й не спростував. За його словами, переговори тривають.

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