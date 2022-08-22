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Названо дату та місце поєдинку за абсолютну першість у хевівейті між Усиком і Ф'юрі

17 грудня в Саудівській Аравії.

Названо дату та місце поєдинку за абсолютну першість у хевівейті між Усиком і Ф'юрі
Третій зайвий
Фото: Skysports.com

Непереможений чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32–0–1, 23 KO) збирається скасувати свою заяву про вихід на пенсію, щоб зустрітися за абсолютну першість також з непереможеним українським боксером, володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Олександром Усиком (19-0, 13 KO), повідомляє Daily Mail.

Бій може пройти 17 грудня в Саудівській Аравії, у ніч перед фіналом Чемпіонату світу 2022 з футболу в сусідньому Катарі.

Очікується, що новий мегабій у Саудівській Аравії матиме ще більший призовий фонд, ніж реванш Усика з Джошуа, коли кожен із боксерів заробив гарантовано по 40 млн доларів.

"Ми дуже зацікавлені в битві за абсолютний титул у суперважкій вазі. Ми збираємося провести цей бій у місті Ер-Ріяд", - підтвердив таку перспективу принц Мохаммед Абдулазіз, міністр спорту Саудівської Аравії.

Нагадаємо, одразу після бою Усик-Джошуа-2 Ф'юрі з образами звернувся до українця, назвавши Олександра бомжем.

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