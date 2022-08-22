Перед можливим поєдинком за абсолютну першість у хевівейті стартувала холодна війна.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий провести поєдинок з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Олександром Усиком (19-0, 13 KO).

Проте форму звернення британець вибрав образливу для українця.

"Я побачив, як Джошуа вдруге програв Усику, це виявилося йому не під силу. Англія втратила свої титули, але є ліки і рішення, які я можу запропонувати.

Якщо ви хочете повернути ці титули, надішліть циганського варвара. Надішліть мене, і я врятую українського бомжару від його поясів, як зробив це з іншою українською бомжарою", - заявив Ф’юрі, натякаючи на поєдинок проти Володимира Кличка за титули IBF, IBO, WBO, WBA super та The Ring, який відбувся 28 листопада 2015 року у Дюссельдорфі та завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

При цьому, "Циганський король" хоче отримати величезну суму за бій з українцем.

"Але це буде недешево. Якщо ви хочете кращого, то маєте заплатити. Це буде дуже дорого, тому діставайте свою чекову книгу, і я позбавлю українського бомжару його поясів", - сказав Ф'юрі.

Своєю чергою, Усик на пресконференції розповів про свої плани на боксерське майбутнє. Найшлося там місце і для Ф'юрі.

"Це йому сниться щодня. Поб'є... Знаєте, що він поб'є? Задницю він свою поб'є", - відповів Усик Ф'юрі.

"Тайсон не хоче завершувати кар'єру, він хоче битися зі мною. Моя команда зробить все можливе. Я буду боксувати з Ф'юрі, або я не буду боксувати взагалі.

Тільки Бог знає чи стану я абсолютним чемпіоном, але моя команда допоможе мені і ми зробимо все, щоб це сталося", - запевнив українець.

Інтерв'ю Усика - з 21:48

Примітно, що у роздягальні після бою з Джошуа українець залишив яскраве послання Тайсону.

"Гей, Тайсоне, повернися в ринг, будь ласка. Повернися в ринг", - сказав Усик.