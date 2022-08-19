Лузан завоювала "срібло" Мультиспортивного Євро-2022

В Мюнхені на Мультінаціональному чемпіонаті Європи-2022 титулована українська каноїстка, дворазова призерка Токіо-2020 Людмила Лузан з результатом – 2.05,096 завоювала срібну медаль в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Відзначимо, що на торішній континентальній першості 25-річна уродженка Івано-Франківська виграла "золото" в цій дисципліні.

Тріумфатором заїзду стала іспанка Марія Корбера, третьою фінішувала хорватка Ванесса Той.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022. Каное-одиночка. Жінки. 500 метрів.

Марія Корбера ( Іспанія ) – 2.03,586 ЛЮДМИЛА ЛУЗАН ( УКРАЇНА) – 2.05,096 Ванесса Той ( Хорватія ) – 2.06,682.

Нагадаємо, на ЧС-2022 в цій дисципліні Лузан стала чемпіонкою.