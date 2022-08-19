Формула-1 "назавжди" викинула Росію зі свого календаря

Виконавчий директор Формули-1 Стефано Доменікалі категорично висловився щодо відновлення у майбутньому проведення етапу "Королівських автоперегонів" у Росії.

"Я не продаю душу Формули-1. Я думаю, що це нормальна зміна. Гроші важливі скрізь, навіть для нас. Але це не єдине, на що ми звертаємо увагу.

Весь пакет має бути правильним. Якби ми дивилися тільки на банківський рахунок, календар змагань був би зовсім іншим", - цитує Стефано F1ingenerale.com.

Прикладом, що підтверджує слова екскерівника "Феррарі", є саме Росія, яка до цього року проводила етап в Сочі, що приносив господарям Формули-1 відмінний дохід, більше не включатиметься до планування календарів на наступні сезони.

"Я завжди говорю "ніколи не говори ніколи", але в цьому випадку можу обіцяти: більше жодних переговорів з ними вести не будемо. Гонок там більше не буде", — заявив Доменікалі.

Нагадаємо, що власником комерційних прав у Формулі-1 є американська медіа-компанія Liberty Media Corporation.