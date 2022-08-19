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Мінмолодьспорту затвердило Положення про проведення футбольних змагань у воєнний час

Матчі пройдуть без глядачів і перериватимуться під час повітряної тривоги.

Мінмолодьспорту затвердило Положення про проведення футбольних змагань у воєнний час
Вадим Гутцайт
Фото: Facebook

Міністерство молоді та спорту України спільно з Українською асоціацією футболу (УАФ) затвердили Положення про проведення футбольних матчів у новому сезоні і додаткові заходи безпеки в умовах воєнного часу, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

При цьому міністр наголосив, що рекомендації щодо безпеки надали Міноборони, МВС, ДСНС та Нацполіція.

Нагадаємо, у липні УАФ проінспектувала стадіони у Львові, Ужгороді та Тернополі, на яких виступатиме значна частина клубів Української прем’єр-ліги. Старт нового сезону призначено на 23 серпня.

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