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Гутцайт промотуватиме Україну на Спортивному форумі ЄС у Франції

У межах Форуму проведуть спеціальну сесію, присвячену солідарності з нашою країною.

Гутцайт промотуватиме Україну на Спортивному форумі ЄС у Франції
Вадим Гутцайт
Фото: ua.tribuna.com

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розпочав робочий візит до Франції.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Гутцайт очолив делегацію, яка візьме участь у Спортивному форумі ЄС та 6-му вечорі європейського спорту.

“Буду промотувати Україну та переконувати партнерів надати нашій героїчній країні статус кандидата. Зокрема, й з трибуни наймасштабнішого у ЄС заходу в сфері фізичної культури і спорту - Європейського спортивного форуму, який стартує завтра (16 червня, – ред.) у французькому Ліллі”, – зазначив Міністр.

У рамках візиту передбачена низка зустрічей з міністрами з країн-членів ЄС, відповідальними за спорт.

Зокрема, на полях форуму заплановані зустрічі та консультації з Європейським комісаром з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марією Габріель, з відповідальними за спорт міністрами країн-членів ЄС, представниками спортивного руху.

Окремою подією стане спеціальна сесія, присвячена солідарності з Україною.

“Буду говорити про наш спорт, про війну та європейську консолідацію як кращу відповідь цивілізації дрімучому середньовіччю. Україна має стати повноправною учасницею європейської спільноти. Ми сильні, коли об’єднані”, – наголосив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, українські спортсмени готові бойкотувати змагання, якщо на них допустять росіян та білорусів.

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