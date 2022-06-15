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ЄС уклав угоду про постачання газу з Ізраїлем та Єгиптом

Євросоюз намагається зменшити залежність від російського газу.

ЄС уклав угоду про постачання газу з Ізраїлем та Єгиптом
Фото: bloomberg.com

Ізраїль, Єгипет та Європейський Союз підписали історичну угоду про постачання природного газу.

Про це повідомляє видання vesty.co.il.

Зазначається, що церемонія відбулася у середу, 15 червня, у Каїрі за участю голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Підписи під документом поставили міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхарар і глави енергетичних відомств Євросоюзу та Єгипту.

Домовленості дозволять Ізраїлю серйозно наростити експорт газу, що видобувається на родовищах біля Середземноморського узбережжя, та стати помітним гравцем на європейському енергетичному ринку.

Водночас, як зазначено у договорі, сторони визнають першочергову необхідність Ізраїлю забезпечувати власну енергетичну безпеку.

Реалізація угоди передбачає постачання до Європи природного газу із Ізраїлю, Єгипту чи інших країн регіону. Водночас паливо проходитиме обробку на підприємствах з виробництва скрапленого газу в Єгипті, а потім доставлятиметься до країн ЄС. Не виключено, що незабаром з'являться інші маршрути доставки сировини, такі як трубопроводи, прокладені морським дном.

Раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз та Єгипет домовляються про нову газову угоду, у якій буде задіяний Ізраїль. Зазначалося, що до кінця поточного місяця ЄС та Єгипет підпишуть угоду про постачання газу, оскільки Євросоюз намагається зменшити свою залежність від російського палива. 

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