Уряди ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зерна

Країни Європейського Союзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зберігання зернових.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, передає "Радіо Свобода".

"За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації. Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій та поліетиленових пакетів", - розповів Дмитрасевич.

За його словами, можливість надання Україні тимчасових сховищ з боку ЄС могла б суттєво допомогти зберегти врожай та забезпечити майбутні поставки зернових на світові ринки.

"Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської комісії", – розповів заступник міністра.

Дмитрасевич також повідомив, що європейська делегація має наступного тижня відвідати прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками та зменшити бюрократію на кордонах для проходженню експорту української сільгосппродукції.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден повідомив, що Штати збираються побудувати тимчасові зерносховища на кордоні України аби допомогти експорту зернових.