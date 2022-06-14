​США не збирають вказувати українцям, як, про що і коли вести переговори, – заступник глави Пентагону

Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, щоб вона вела переговори про припинення вогню, навіть у той час, коли Росія досягає успіху на сході країни.

Про це заявив Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики, повідомляє The New York Times.

«Ми не збираємося вказувати українцям, як вести переговори, про що і коли вести переговори, – сказав він – Вони збираються встановлювати ці умови для себе».

Виступаючи на конференції з безпеки у Вашингтоні, організованій Центром нової американської безпеки, Колін Кал підтвердив прагнення США допомогти Україні захистити себе.

«Наша роль полягає в тому, щоб допомогти їм переконатися, що вони можуть захиститися від російського натиску, – сказав він. – І вони зробили неймовірно сміливу роботу в цьому, і зміцнюють свою позицію щоразу, коли переговори відбуваються».

Нагадаємо, радник голови ОП та член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю LB.ua, що Україна не може погодитися на припинення вогню до виведення російських військ з території України.