Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
Росія завдала ракетних ударів по Прилуках Чернігівської області
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
Голова Чернігівської ОВА повідомив про збільшення кількості обстрілів
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
На Херсонщині війська РФ відступають на рубежі оборони та знущаються над мирними жителями, – ОК "Південь"
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Яна Зінкевич: «Велика кількість медиків загинули, велика кількість – в полоні. І все це щодня змінюється не на нашу користь»
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Коболєв розповів про стратегічну помилку Кремля щодо газу
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
Поки син воює за Україну, батько-окупант розстрілював мирних жителів Сєвєродонецька, - СБУ
ГоловнаСвіт

Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України

"Я би дуже хотів, щоб Данія була такою ж потужною і об'єднаною з іншими європейськими країнами щодо нашого членства в ЄС".

Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Данія має проявити солідарність з Україною не тільки в поставках зброї, а й підтримати надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для датських ЗМІ.

"Звичайно, ми хочемо більше, але я нічого поганого не можу сказати про уряд Данії щодо військової підтримки. Є один фактор важливий, де Данія буде грати одну з ключових ролей, - це європейська перспектива для нашої країни, а саме кандидатство в члени Європейського союзу. Тут я би дуже хотів, щоб Данія була такою ж потужною і об'єднаною з іншими європейськими країнами щодо нашого членства в ЄС", - зазначив Зеленський.

За його словами, в Данії є скепсис з приводу вступу України до ЄС.

"Те, що виглядає в Європі технічним, наприклад, кандидатство, в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один з факторів мотивації нашого народу і армії, а значить один з ключових факторів об'єднання нашого народу проти агресії Росії. Тому я б дуже хотів, щоб тут Данія не була стриманою, а підтримала кандидатство для України, це дуже важливо", - додав президент.

Нагадаємо, вчора журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що, за результатами дебатів, Україна з Молдовою, схоже, отримають рекомендацію лише про статус кандидата з умовами, а не повноцінного кандидата в члени ЄС. За даними ж Politico, Єврокомісія все ж таки збирається рекомендувати повноцінне кандидатство.

Остаточне рішення про те, чи бути Україні кандидаткою на вступ до Євросоюзу, ухвалюватимуть на саміті 23-24 червня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також