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Російські війська, схоже, вперше за кілька тижнів трохи просунулись на Харківському напрямку, – Міноборони Великої Британії

Росіяни також намагаються збільшити фінансування ОПК, але виробництво оптики й електроніки буде ускладнено через санкції та відсутність досвіду. 

Основними оперативними зусиллями росіян залишається наступ в районі Сєвєродонецька, а її західне угруповання військ, схоже, вперше за кілька тижнів трохи просунулось на Харківському напрямку.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії. 

10 червня перший заступник голови військово-промислової комісії РФ прогнозував, що державні витрати на оборону підвищаться на 600-700 млрд рублів, що загалом збільшить оборонний бюджет Росії на 20%. 

"Російське державне фінансування дозволить повільно мобілізувати ОПК країни для втілення потреб у війні проти України", – вважають в Міноборони. 

Проте ця галузь може зіткнутися з труднощами через санкції і відсутність досвіду. Виробництво Росії високоякісної оптики та електроніки, ймовірно, залишиться проблемним та може підірвати зусилля країни-окупантки з заміни обладнання, втраченого в Україні. 

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

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