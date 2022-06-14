Головне за ніч. Вівторок, 14 червня

Штурм Сєвєродонецька, "Онікси" над Одещиною, журналісти під обстрілом, санкції проти Білорусі.

За даними Генштабу, Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом Росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових. Про інші втрати – у новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що на Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на спробах встановлення повного контролю над населеним пунктом Богородичне та створенні умов для розвитку наступу на Слов’янськ.

На Сіверському напрямку противник посилив підрозділи зі складу першої танкової армії Західного військового округу двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ і обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Уже яку добу поспіль триває штурм Сєвєродонецька, ворог руйнує вщент артилерією багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград", – написав у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Деякі багатоповерхівки у старих районах Сєвєродонецька росіяни розстрілювали так, щоб знести до самого фундаменту.

Уночі 14 червня окупанти обстрілювали Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ворог вдарив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах: "Люди, переважно, не постраждали. У Покровській громаді пошкоджені будинки".

Ворог 34 рази обстріляв позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення у Запорізькій області та завдав двох авіаударів по населених пунктах Запоріжжя.

Уранці 14 червня російська армія вчинила спробу ракетного удару по Одеській області.

Дві ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу на території Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони, повідомили в Одеській міськраді.

"Онікс" – радянська гіперзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дій, розроблена наприкінці 70-х років.

Уночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини і продовжували нищити інфраструктуру Донецької області, однак ЗСУ тримають на Донеччині лінію оборони, йдеться в зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Журналісти Суспільного Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом із колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська Луганської області.

Медійників евакуювали українські військові, усе, на щастя, обійшлося.

Європейська комісія рекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата у Євросоюз.

Про це пише politico.eu, посилаючись на офіційних осіб, знайомих із обговоренням під час дебатів між членами комісії у понеділок, 13 червня. Вони, зокрема, заявили, що усвідомлюють жертви українців та необхідність направити президенту Росії Путіну чіткий сигнал про те, що "він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу".

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви махали не тим прапором", – сказав один із високопосадовців.

Джо Байден продовжив ще на рік санкції проти Білорусі.

"Зловмисна діяльність білоруського режиму становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів", - зазначається в повідомленні Білого дому.

А УЄФА забрав у білоруського транслятора право показувати Лігу націй.

Через рішення УЄФА було скасовано трансляцію матчу Азербайджан – Білорусь (2:0), також не транслювався попередній матч збірної Білорусі проти Казахстану (1:1).

Український поет та письменник Сергій Жадан отримав нагороду EBRD Literature Prize 2022 за роман про війну на Донбасі "Інтернат" у перекладі англійською мовою. Автору та перекладачам присудили премію у розмірі 20 тисяч євро.

Під час фінальної церемонії нагородження Жадан прямо з Харкова розповів про російське вторгнення та подякував всім, хто відзначив його роман. Він також наголосив, що Україні потрібна підтримка та солідарність.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!