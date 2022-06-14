Джо Байден продовжив ще на рік санкції проти Білорусі, – Білий дім

Продовжена надзвичайна ситуація у зв’язку з діями та політикою режиму Республіки Білорусь, що передбачає запровадження санкцій проти влади цієї країни.

Про це офіційно повідомив президент США Джо Байден, пише сайт Білого дому.

“Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів”, – йдеться у повідомленні.

Тому президент США продовжує дію надзвичайної ситуації, що пов’язана із республікою Білорусь після 16 червня, ще на один рік.

Нагадаємо, у Конгресі США зареєстрували законопроєкт про підвищення податків для тих, хто веде бізнес у Росії та Білорусі.