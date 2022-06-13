Хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко. Це неправда, - Кличко в інтерв’ю "Bild"

Українським військовим терміново потрібна зброя від західних партнерів. Про це Віталій Кличко заявив в інтерв’ю німецькому виданню «Bild». Він закликав пришвидшити постачання озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю і всю Європу.

«За кілька сотень кілометрів звідси йдуть запеклі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки – тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім’ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя», - сказав Кличко.

Мер Києва наголосив на тому, що затягування постачання призводить до загибелі українських Героїв і втрати територій.

«Ми місяцями чуємо, що «незабаром» буде доставлена зброя і що підтримка прийде «скоро». Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частина – не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не повинні забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде надзвичайно небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна жорстка підтримка санкцій і зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якомога швидше. Ми вже надіслали країнам список озброєнь», - зазначив Кличко.

Він переконаний, що Путін може вторгнутись у країни Європи, зокрема, Німеччину, якщо його не зупинити.

«Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом і на кордоні з Польщею. Я твердо вірю, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не повинна забувати: частина Німеччини була частиною радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого в ЄС», - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.