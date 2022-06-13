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​Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти"

Під час розгляду не було представника партії, і відозву на позов вони не подали.

​Услід за "Опоблоком" суд заборонив проросійську партію "Соціалісти"

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Соціалісти", яку Рада національної безпеки та оборони та Мін’юст вважають проросійською.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

Майно партії "Соціалісти" та всії її осередки, згідно з рішенням суду, передаються державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Цього разу суд дав змогу почути позицію Мін’юсту – засідання було відкрите. Під час розгляду не було представника партії, і відозву на позов вони не подали.

"На Суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не були озвучені й розглянуті. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо", – зазначає провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Партія "Соціалісти" була заснована у серпні 2014 року під назвою "Робітників, селян, інтелігенції України". Актуальну назву "Соціалісти" партія отримала у лютому 2015 року. Риторика представників партії всі ці роки була приблизно однакова – акцент на "проєвропейськості" (програму партії нібито взяли у якихось європейських соціалістів), гасла за все хороше і проти всього поганого та критика влади (і Порошенка, і Зеленського).

Про Росію представники партії висловлювалися досить специфічно. В одному з інтерв’ю за липень 2015 року один із тодішніх лідерів політсили Леонід Кожара критикував українську владу за невиконання Мінських угод, ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі переговори з "адміністративною владою" на Донбасі.

Про відповідальність Росії за війну на сході України Кожара не згадував, говорячи лише, що "роль РФ достатньо висока, оскільки конфлікт на Донбасі відбувається безпосередньо біля кордонів РФ".

Також сьогодні у цьому ж суді має відбутися розгляд справи щодо заборони партії "Справедливості та розвитку".

Нагадаємо, наприкінці березня народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони 11 партій, діяльність яких призупинила РНБО. 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО прийняла рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, "Опозиційного блоку", "Партії Шарія" та інших.

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