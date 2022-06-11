Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну

Це другий візит голови Європейської комісії до української столиці з початку війни.

Сьогодні Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва.

Про це вона повідомила у Twitter.

“Добре повернутися в Київ. З президентом Володимиром Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відбудови і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!” – ідеться в повідомленні.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Нагадаємо, голова Єврокомісії говорила про те, що ЄС допоможе відновити український Маріуполь.