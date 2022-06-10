Зеленський знову поспілкувався з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Президентом Франції Еманюелем Макроном.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України та роботу над безпековими гарантіями”, – йдеться у повідомленні.

Президент України зазначив, що окремо мова йшла про шлях України до Євросоюзу: “координуємо кроки”.

Провів чергову телефонну розмову з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку 🇺🇦 та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до #ЄС, координуємо кроки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022

Нагадаємо, раніше Макрон під час спілкування з журналістами заявив, що Путін "зробив історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії". Президент Франції додав, що Росію не слід "принижувати... щоб у день припинення бойових дій ми могли прокласти вихід дипломатичними засобами".

У відповідь Зеленський зазначив, що не зовсім розуміє, про яке приниження йдеться: "Постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриву обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?".