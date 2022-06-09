Росія очікує, що Захід відволічеться від війни в Україні, особливо в холодну пору через газ, - Сіммонс

Росія очікує, що західні країни втомляться від війни в Україні і зменшать підтримку української армії.

Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю НВ.

"Абсолютно зрозуміло, що це частина російських очікувань і російських підручників сучасної війни — вони завжди очікували, що західні країни будуть відволікатися. Я вірю, що на цьому першому етапі війни, надзвичайна єдність західних країн навколо санкцій, єдність щодо надання військової допомоги, єдність навколо політичної підтримки України майже напевно застали Володимира Путіна зненацька", - сказала Сіммонс.

Вона підкреслила, що перед Україною постане більше викликів у холодну пору, коли РФ шантажувати Європу газом.

"Тут потрібні дуже чіткі розрахунки, бо рано чи пізно ця проблема постане, і це також буде природною частиною перевірки, як люди в Європі ставляться до російської воєнної агресії. Я очікую, що напруженість серед західних партнерів зросте, але, сподіваюся, що це буде конструктивна напруженість, і ми вже маємо велику єдність як основу для того, щоб вести дебати, коли прийде час", - додала посол.

Вона додала, що також "вже можна помітити деяку втому ЗМІ" західних країн. Зокрема, топовою новиною в Британії став ювілей правління королеви Єлизавети II.

"Але наразі я не відчуваю, щоб хтось в політичному просторі думав, що питання України стало менш важливим, набридло чи втомлює", - наголосила Сіммонс.

На думку послав Великобританії, питання втоми пов'язане з питанням закінчення війни. І тут лише Україна вирішуватиме, коли варто зупинитися.

"Це українці повинні вирішувати, коли, на їхню думку, правильний час закінчити війну і як вони хочуть це зробити. Ми, у Великій Британії, не маємо права говорити Україні, що вони повинні чи не повинні робити, щоб припинити цю війну. Це їхня війна. Коли українці скажуть нам, що вони хочуть вести переговори, і вони думають, що настав час, тоді ми надамо підтримку цим переговорам або, якщо вони хочуть домовитися про припинення вогню в будь-який момент, і вони кажуть нам, що це те, що вони хочуть робити, тоді ми їх підтримуємо. До тих часів ми не маємо права говорити Україні, як закінчити цю війну", - підкреслила Сіммонс.

Нагадаємо, днями радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив думку, що багато людей втомилося від війни і дехто намагається "сховатися й повернутися до довоєнного типу життя". Для цього українцям не треба тікати від реальності, а варто її прийняти й навчитися жити в постійному воєнному стані за прикладом Ізраїлю.