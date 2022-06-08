У "Слузі народу" чекають на швидку підозру та суд над колаборантом Ковальовим

Апарат Верховної Ради вже відключив будь-який доступ до парламентських сервісів депутату Олексію Ковальову, виключеному з фракції "Слуга народу". Нардепи також планують на найближчому засіданні виключити колаборанта з податкового комітету.

Про це в коментарі LB.ua розповіла членкиня політради "Слуга народу" та народна депутатка Євгенія Кравчук.

"У нас одразу були дуже великі сумніви з приводу його (депутата Ковальова) нормальних намірів, коли він пояснював все начебто спілкуванням зі своїми виборцями. Коли мова також йшла про ведення ним бізнесу (аграрного на Херсонщині), то ми всі знаємо, що ще нікому не вдалося вести бізнес там без співпраці з окупаційною владою. Тому власне для нас з початку (повномасштабної агресії) вся його діяльність видавалася підозрілою. Тому рішення фракції ще від 28 травня про виключення Ковальова є цілком правильним. Ми це зробили ще місяць тому", - заявила вона.

Депутатка нагадала, що "Слуга народу" одночасно з виключенням Ковальова звернулася до правоохоронних органів.

"Ми чекаємо на їхні висновок. Хоча всі наразі розуміють вже, що єдиним таким висновком має бути кримінальне провадження. Та підозра по статті — «колаборанство». Я дуже сподіваюся, що все це буде швидко зроблено, справа — направлена до суду. Та Ковальов буде позбавлений депутатського мандата якомога швидше", - зазначила Кравчук.

За інформацією Кравчук, наразі Апарат Ради вже повністю відключив доступ Ковальова до системи голосування Ради та онлайн засідань комітетів.

"Він повністю відрізаний та не може отримувати інформацію чи подавати якісь правки та інше. Ми усі зацікавлені в тому, щоб підозра була якомога швидше", - пояснила вона.

Кравчук також анонсувала, що на наступному засіданні парламенту депутати проголосують про виключення Ковальова за складу Комітету з питань податкової, митної політики та банківської діяльності.

"Так само як до цього ми виключили Медведчука зі складу Комітету (з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасового окупованих територій)", - зазначила депутатка.

Нагадаємо, що сьогодні Ковальов розмістив у фейсбуці пост, де розповів про переговори з окупантами щодо реалізації зернових та технічних культур урожаю 2021 року, а також, що робити з цьогорічним врожаєм.

Ще 28 квітня партія "Слуга народу" припинила членство Ковальова у своїй парламентській фракції і попросила правоохоронців розслідувати, чи став він на бік російських окупантів у Херсонській області. У заяві "Слуги народу" зазначено, що Ковальов спілкується з російськими військовими і не бере участі в національному спротиві. Сам політик каже, що надає там гуманітарну допомогу.

Того ж дня Ковальов назвав його виключення "несподіваним і безпідставним".

Депутат був обраний у 186 окрузі в Херсонській області. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У грудні 2020 року потрапив у новини як депутат, який роздавав виборцям у своєму окрузі рибу в пакетах.

У грудні минулого року стало відомо, що Ковальов придбав "4 канал", який належав Дмитру Добродомову. Канал задекларовано як "подарунок від батьків".