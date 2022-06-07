Олександра Ткаченка запросили на зустріч міністрів культури G7

Міністерка з питань культури та медіа Німеччини Клаудія Рот запросила очільника міністерства культури України Олександра Ткаченка на зустріч міністрів культури “Великої сімки”.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Міністерка з питань культури та медіа Німеччини Клаудія Рот з командою 6-7 червня перебували в Одесі, де обговорили з командою міністерства культури України та Олександром Ткаченком низку важливих питань:

внесення Одеси до основного списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, ініційоване мінкультом та мерією міста, та всебічну підтримку Німеччини в цьому процесі;

виділення коштів на реставрацію Одеської філармонії;

фінансова підтримка діджиталізації та збереження культурного спадку України.

“Дякую Німеччині за допомогу українській культурі. Та, зокрема, за створення мережі інституцій, націлених на захист культурних цінностей в Україні. Ця ініціатива спрямована на збір, координацію та міжнародне поширення інформації про загрози культурі, а також про потребу у допомозі та пропозиціях її надання. Раніше Німеччина вже виділила 20 млн євро на підтримку культури України в різних напрямках”, - розповів Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій в Україні пошкоджено понад 350 культурних пам‘яток. Сума для їх відновлення буде значною, й може сягнути мільярдів євро.