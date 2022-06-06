Олігархи, чиновники, топменеджмент РФ не мають бути дотичними до цивілізованого світу, - Новіков про список Єрмака-Макфола

У пріоритеті на потрапляння у санкційні списки понад 12 тисяч осіб та 3 тисячі юридичних осіб.

У Дорожній карті індивідуальних санкцій групи Єрмака-Макфола пропонуються дієві механізми індивідуальних санкцій на 10 категорій осіб, які становлять основу путінського режиму та несуть відповідальність за війну. Про це в коментарі LB.ua заявив голова НАЗК Олександр Новіков після презентації Дорожної карти запровадження індивідуальних санкцій.

«Це такий практичний гайдлайн: які санкції варто накласти для якнайшвидшого припинення війни. Важливо, що документ є результатом роботи незалежних експертів зі значною експертизою саме формування і реалізації санкційної політики», - зазначив Олександр Новіков.

За його словами, у пріоритеті на потрапляння у санкційні списки понад 12 тисяч осіб та 3 тисячі юридичних осіб.

«Путінські еліти роками скуповували активи й зберігали гроші в Європі, відправляли дітей навчатися в західні університети. …Тисячі відповідальних за війну осіб досі не під санкціями. Це олігархи, вищі чиновники, менеджмент ключових компаній, пропагандисти. Замголови Уряду Білоусов, Міністр промисловості Мантуров, Голова банку Росії Набіулліна - не під санкціями. Мільярдери з російського списку Forbes - Литвиненко, Ломакін, Потанін, Махмудов та інші - не під санкціями. Продовжувати можна довго», - заявив чиновник.

За словами Новікова, у сучасному світі не можна однією рукою вбивати людей, а іншою намагатися втриматися за західний спосіб життя.

«Ці імена це результат тривалої роботи НАЗК. Всі їх активи в демократичному світі мають бути заморожені, в’їзд до країн слід заборонити. Це стосується і їхніх родичів, і довірених осіб. Вони вже не мають морального права бути дотичними до цивілізованого світу, тепер мають втратити і юридичне право», - зазначив очільник НАЗК.

Нагадаємо, міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту індивідуальних обмежувальних заходів. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, кількість потенційних кандидатів на обмежувальні заходи складає не меше 12 000 фізичних та 3000 юридичних осіб. Негайний пріорітет – 100 найбагатших людей зі списку Forbes.